Fotod: vene naise paneelmajakorter kogub ülemaailmset tähelepanu

Noore vene naise korter vajas hädasti värskenduskuuri: ühtaegu nii kaasajastamist kui ka praktilisemaks muutmist. Kuna pinda on korteris napivõitu, on see paras väljakutse, mis vajas sisearhitekti abi, kirjutab portaal Contemporist.

FOTO: contemporist.com

Korteri avatud planeering sai lahendatud väga lihtsalt: ühel pool on köök ja söögituba, teisel pool magamistoa osa. Akna alla jääb pikk pink, mida saab kasutada diivanina, pingi all on raamaturiiul.

FOTO: contemporist.com

Voodiraam on baldahhiinitüüpi ja värvitud silmatorkavalt erkkollaseks - see on muidu must-valge korteri ainus värvilaik ja mõeldud pilku püüdma. Voodi paikneb värvitud telliskiviseina ääres, seinale on õdususe lisamiseks paigutatud hiiglaslik pandapilt.

FOTO: contemporist.com

Eraldi väikese seina taga on kodukontor ja garderoob, samuti on eraldi ruumis vannituba ühes tualettruumiga. Vannituba on pisut värvilisem kui ülejäänud elamine: siin on kasutatud õrna virsikutooni.

FOTO: contemporist.com

