Fotod: ostjat otsib üks parimaid palkmaju Harjumaal

Kloogarannas on müüa väga tore ja armas metsaveerel asuv palkmaja. Maja on püstitatud keset küla väärikale 80-aastasele keldriga maakivivundamendile. Keldrist poole moodustab maakütteruum, teist, 15-ruutmeetrist ruumi saab kasutada näiteks töötoana.

Legend teab rääkida, et ajal, mil ümbruskonnas veel eriti maju polnud, valis üks piirkonna maa suuromanikest just selle koha oma tulevase kodu rajamiseks. Seetõttu on see ka üks lähiümbruskonna väärikamaid kinnistuid. Vundament on seega ainulaadne ning räägib oma ajalugu veel tulevastele põlvedelegi.

FOTO: KV.EE

Seinad on tugevad ja soojad, valmistatud käsitsi tahutud kantpalgist. Seina paksus on tervelt 25-27 cm, seega pole eraldi soojustust vaja. Ka kõige karmimal talvepäeval on toas ikka soe ning lõõskaval suvepäeval mõnusalt jahe.

Maja välisilmele lisavad vürtsi vahvad palkskulptuurid. Maja ees on armas öökullipere koos kolme pojaga. Lisaks leiab öökulli ka maja tagant. Seetõttu on maja hellitavalt saanud endale hüüdnimeks Öku talu.

FOTO: KV.EE

Põrand on tervel elupinnal tehtud Itaalia kiltkiviga, lagi laiast kuuselaudisest. Minu eripäraks on ka see, et terve siseinterjöör on valmistatud naturaalsest kasepuidust ja tellitud kõik ühest kohast.