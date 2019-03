Päike käib üha kõrgemalt, üha pikemalt on õhtul õues valge ja see, kui segamini ja mustaks on talve jooksul läinud kodu, hakkab häirima. Kevadise suurpuhastuse aeg on käes, aga tähtis on enne tööleasumist teada, kuidas võimalikult tulemuslikult toimetada.