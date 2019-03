Valgete köökidega käib kaasas üks väga vähe räägitud probleem

Valge köögimööbel on jätkuvalt väga menukas, kuid sellel on suur miinus, millest väga vähe räägitakse, vahendab portaal House Beautiful.

Nimelt on valgel mööblil, olgu see täispuidust või muust materjalist, kombeks aja jooksul kollakaks tõmbuda. Ja kollakasvalget köögimööblit ihaldavad endale paraku palju vähemad kui päris puhast valget.

Selleks, et kolletumist mööbli edasisel kasutamisel maksimaalselt vältida, tuleks kööki kavandades alustuseks jälgida, kui palju päikesevalgust su kööki langeb ja kuhu see täpsemalt ulatub. See annab paremat aimu sellest, milline võiks olla mööbli paigutus, et päike valgele liiga tegema ei pääseks.

Muidugi ei saa valge mööbli miinuste puhul üle ega ümber ka tõsiasjast, et see vajab väga palju puhastamist. Esialgu võib see tunduda lihtne töö, kuid tegelikult on pidev uste poleerimine päris tüütu töö, seda eriti siis, kui köök on suuremat sorti.