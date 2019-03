Fotod: Mustamäel müüdava paneelmaja korteri teeb eriliseks üks põnev detail

«Siin kui betoon uueks trendikaks viimistusmaterjaliks kerkis ligi 20 aastat tagasi, otsustasime piiluda nõukogudeaegse pruuni tapeedi alla. Selgus, et tapeedi ja ajalehte all oligi valubetoon kogu oma ilus. Kui sein sai ära pestud tapeediliimi jääkidest, tuli esile puhas sein, mis käega katsudes tundub üllataval moel soe ja sametiselt pehme,» räägib korteri omanik.

Ta sõnab, et kuigi 20 aastat on möödas, on see sein siiani nende lihtsa korteri pärl. «Pole ühtki külalist, kes seina silitamas ei käiks. Paljuleierdatud fraas - ehedad materjalid on aegumatud - on saanud kinnitust,» ütleb Tiina.