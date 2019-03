Küsitlus selgitas välja nüansid, mida koduotsijad kuulutuse juures kõige enam hindavad

Reeglina on lühike, ent tabav pealkiri see, mis kõnetab ja lugema kutsub. Asudes kuulutuse teksti sisestama, tuleb aga oma kodu lisaväärtus koheselt esile tuua ning kindlasti rõhutada ka selle olulisust. Võibolla on just see väärtus, mida koduotsija oluliseks peab ja hindab, vahendab kinnisvaraportaal City24.