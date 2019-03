Eesti kinnisvaraturu tulevik: mis saab ruutmeetrihinnast?

«Ehitushind on nendest üks kaalukamaid aga ka maahind, projekteerimine, ehitusjärelvalve, projekti juhtimine ja arendaja tahaks ka kasumit saada. Kuna ehitusnõuded muutuvad karmimaks, laenatava raha hind ei ole ka kivisse raiutud, pigem kerkib, ostja nõuab kvaliteeti ja tahab tänapäevaseid mugavusi, siis see annab ruutmeetrihinnale veel tõusuvõimalust, mida omakorda toetab ka jätkuv palgatõus,» rääkis Domus Kinnisvara vanemkonsultant Agur Tammistu.

Pikemas perspektiivis vastavad ruutmeetrihinnad siiski sellele, milline on elanike ostujõud ja üldine turuseis. See, et mõnel ajal kasvavad hinnad kiiresti ja teisel ajal langevad tempokamalt, on Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi sõnul seotud majandustsüklilisusega. «Laias laastus paneb hinnataseme paika turg ise ning hinnatõus võiks stabiilses majandusarengus olla keskmiselt 5 protsenti aastas,» rääkis Vähi.