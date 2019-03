Maakler: ka vanaema talumaja vajab kindlustamist

Kodukindlustus pole mõeldud vaid uusehitistele. Ootamatu õnnetus võib tabada vanemaid hooneid samamoodi kui uusehitisi, tegelikult isegi veelgi suurema tõenäosusega. Arco Vara nooremmaakleri Birgit Spiridonovi sõnul on kindlustusseltsid reeglina meelsamini nõus kindlustama neid vanemaid hooneid, mida on renoveeritud ning mille küttekolded ja korstnad on üle vaadanud professionaalne korstnapühkija.

Kindlustusettevõtte praktika on nimelt näidanud, et taoliste probleemidega seisavad silmitsi ennekõike just vanemate majade omanikud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ka aastakümneid tagasi ehitatud maamajad oleksid kindlustatud.

«Näiteks süttib hoone pikselöögist või saab tuli alguse möödakäija hooletult maha visatud sigaretist. Tulekahju korral katavad kindlustusseltsid üldjuhul kahjud, mille on põhjustanud põlemine, suits ja tahm, pikselöök või plahvatus,» tõi Spiridonov mõned näited paljudest. Ka tormituul, mis võib katusepleki lahti kangutada või kuivanud puu majakatusele murda, ei sõltu meist.

«Me ei suuda tagada ka seda, et üksikus talumajas elav vanaema ei võiks ühel päeval poest tulles leida, et uks on maha murtud või aken lõhutud ning osa majas olnud varast ära viidud,» spekuleeris Spiridonov.

Peale murdvarguse, tormi-, tule- ja veekahju pakutakse maakleri sõnul kindlustuskaitset veel paljude riskide vastu: plahvatusest, pikselöögist, rahest, tulvaveest, jää ja lume sulamisest või nende raskusest tekitatud, tehnosüsteemide purunemisest tekkinud ja ka metsloomade tekitatud kahju vastu.