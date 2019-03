Kinnisvaraanalüütik: Tallinna uusarenduste turul on uus liider

«See tulemus on selge kinnitus, et üle 20 aasta turul olnud arendajana tunnetame me hästi turgu ja klientide ootuseid. Meie tugevusteks on professionaalne meeskond ning oskus planeerida arendusi vastavalt turu vajadustele. Juhime ja haldame ise kogu tervikahelat alates planeerimisest, tootearendusest ja ehitusest kuni turunduse ja müügini. Me ei ehita pelgalt kortereid, vaid rajame vastavasse piirkonda sobivaid terviklikke elukeskkondasid,» seletas Endoveri müügidirektor Marko Männimets.