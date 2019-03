Foto: suurepärane nipp pisikese esiku väga praktiliseks sisustamiseks

Korralikud tugevad mööblitükid on muidugi väga asjalikud ja lisavad ruumile kindlasti väga palju, aga kui põrandapinda on napilt, tuleb pea tööle panna ja leida alternatiivseid lahendusi.

Selleks, et säärasele pisikesele ruumile anda maksimaalselt praktiline kasutus, on Aniko blogist Place of My Taste leidnud suurepärase lahenduse: kobakate mööblitükkide asemel kasutab ta seinale riputatud nagi ja selle alla põrandale paigutatud säilituskorve.