Kummaline puhastusnipp, mida koristamishullud internetis juba jumaldavad

Selleks, et pasta tõhusalt enda kasuks tööle panna, tuleb selle sisse torgata augud, panna see tualetipoti veepaagi sisse ja jättagi sinna. Iga kord, kui vett tõmbad, värskendab potis olev pasta poti sisemust.

Tähele tuleb panna, et pasta peab kindlasti olema piparmündiga, sest sellel on suuremad puhastusomadused ja samuti jätab see õhku kerge piparmündise aroomi.