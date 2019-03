Eesti kinnisvara tulevik: buum või buumita?

Kui majandus- ja maailmapoliitiline seis jätkub selliselt, nagu praegu, peaksime end eelolevatel aastatel võrdlemisi rahulikust kohast leidma. «Tehingute arv ja hinnad on praegu kõrgel tasemel ja siin on näha rahunemist, mis on suure tõenäosusega jätkuv,» seletas Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi, kes leiab et praegune buumile sarnanev situatsioon saab ilmselt rahuliku lõpu.