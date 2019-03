Kolm asja, mida hommikul ärkamise järel teha ei tohi

Päeva sotsiaalmeediaga alustamine on tõestatult halb inimese vaimsele tervisele, samuti soodustab tühja pilguga Facebookis ja Instagramis uitamine ajataju kaotamist, mis omakorda muudab hommikud reeglina liiga kiireks ja kaootiliseks. Ära lase sellisel olukorral tekkida.

Söömata jäänud hommikusöök mõjutab tervet päeva, sest soodustab igasugu näksimisi ja ülesöömisi ning lisaks mõjutab meie tuju. Kui sa pole harjunud hommikuti sööma, on alustada ilmselt raske, aga tee seda vähehaaval ja lõpuks saad isegi aru, kui nauditav päeva algus on korralik hommikusöök koduse söögilaua taga.

Kui on asju, mida saad õhtul ära teha, et hommikul oleks aega rohkem, ei maksaks neid tegemata jätta. Järgmise päeva lõuna, tööle selgapandavad rõivad ja muu taolise saad kindlasti valmis panna juba eelmisel õhtul. Kavanda päev varakult ette, leia hommikust vaba aega ja kasuta seda selleks, et veidi lihtsalt rahulikult võtta: selline omaette olemise hetk annab päevale palju juurde.