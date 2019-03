Fotod: kaks põlvkonda elavad edukalt koos modernses tillukeses korteris

Ühes Hong Kongi 42-ruutmeetrises korteris elavad koos kaks põlvkonda: noorpaar, nende papagoi, üks ämm ja tema kass. Kuigi elustandard lubaks ka suuremat kodu, ei tunne ükski kolmest selle järele mingit vajadust, vahendab TreeHugger.

FOTO: treehugger.com

Euroopas ja Ameerikas on mõte vanematega kooselamisest üsna võõristav, seda ei tehta enamasti ka siis, kui elujärg lubaks hankida korraliku suure kodu või mitme pere elamu. Aasias on asjad aga teised ja vanema põlvkonnaga kooselamine täiesti tavaline.

See perekond siin tuleb asjaga aga eriti hästi toime ja seda hoolimata väga pisikesest pinnast. Võtmeks on sisearhitektuuristuudio Sim-Plex suurepärane töö korteri kujundamisel: siia on väga hästi ära mahutatud kõigi pereliikmete vajadused.

FOTO: treehugger.com

Korter on kujundatud nii, et nii abielupaaril kui ämmal on piisavalt privaatsust. Samas on napile pinnale ära mahutatud ka ruum, kus saab ühiselt aega veeta. Korteris on kasutusel lükanduksed ja mitmeotstarbeline mööbel, mida vastavalt vajadusele saab kokku ja lahti võtta.

FOTO: treehugger.com

Korteri kujundamisel on mõeldud ka papagoile ja kassile. Papagoil on oma kindel koht paari magamistoas, kassile on mööblisse kavandatud aga mitmeid põnevaid käike ja mugavaid lesimiskohti.

FOTO: treehugger.com