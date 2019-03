Uusarendusse unistuste kodu ostnud paar on sealt leidnud uskumatu hulga ehitusvigu

46-aastane Nicola Bentley ja tema abikaasa, 48-aastane Phil ütlevad, et nad ostsid oma elu säästude eest uusarendusse kodu, maksid selle eest 326 000 eurot ja said kokkuvõttes umbkaudu 700 ehitusveaga kodu, vahendab Daily Mail.

Paar oma kodumaja ees, mille ostu nad kahetsevad. FOTO: SWNS / Scanpix

Kümme kuud majas elanud paar hakkas vigu avastama kohe pärast sissekolimist ning andis neist arendajale jooksvalt kohe teada, kuid parandatud on neist täna kõige rohkem kümme protsenti.

Vigade hulka kuuluvad näiteks uksed, mis ei liigu, mõrad aknalaudade ümber, mullitav maalritöö, loodimata põrandad. Ka aiaosa on muhklik ja ebaühtlane ning kole. Ehitusfirmalt Persimmon maja ostnud paar on maruvihane, kuid arendaja ei võta vastutust.

Üks majast tuvastatud probleemidest. FOTO: Phil Bentley / SWNS / Scanpix

Leedsis asuv maja on kahe teismelise lapsega paari sõnul juba ligi aasta näinud välja nagu ehitusplats. «Me pole saanud end üldse kodus sisse seada. See ei tundu kodune. Piltegi pole mõtet seina riputada, sest kogu aeg on vaja midagi parandada. Elutoas on ainult diivan ja teler,» räägib Nicola.

Terve elu oma majast unistanud paar tunnistab, et nad kahetsevad ostu kibedalt ja soovivad mõlemad, et poleks seda kunagi teinud. Ehitusfirma on siiani nende ees peamiselt vabandanud, aga vigu korda tegema ei kiirusta.

Kehvalt paigaldatud aknalauad. FOTO: Phil Bentley / SWNS / Scanpix

Enne ostu külastas paar sarnast näidiskodu ja see jättis neile väga hea mulje, niisiis ei muretsenud nad tõsiasja pärast, et ostsid kodu sisuliselt paberil, enne, kui see valmis sai.

Sissekolimise järel vead avastanud paar tahtis tehingust tagada, kuid selgus, et see maksaks neile paarkümmend tuhat eurot. Nii loobusid nad sellest mõttest ja lootsid, et ehitaja vead varsti kõrvaldab. Seda pole aga siiani juhtunud.

Valesti paigaldatud uksed. FOTO: Phil Bentley / SWNS / Scanpix

Arendaja, kellelt paar kodu ostis, on hetkel suurtes raskustes ja on väga tõenäoline, et neist ehitusvigade parandajat ei olegi. Firma esindaja ütleb, et nad on Bentleydega pidevalt ühenduses olnud ja kohtuvad peagi uuesti.

«Proovime kõik nende kodus leitud vead kõrvaldada,» kinnitab ta. Kuid sarnaste puuduste üle kurdab ka abielupaari 61-aastane üksi elav naaber. «Parandustöid ootan samuti eelmise aasta maist,» sõnab anonüümsust palunud mees.