Asjatundja: väga paljud inimesed hoiavad oma hambaharju vales kohas

Austraalia elustiili ning majapidamisguru Melissa Penfoldi sõnul on aeg hambaharjad sahtlitest-kappidest välja tõsta. Pimedatesse kapisügavustesse silma alt ära peidetud hambaharjad on tema sõnul oluliselt ebahügieensemad kui valamule paigutatud harjad.

«Valguse puudumine soodustab bakterite kasvu,» ütles Penfold väljaandele dailymail.co.uk. Asjatundja sõnul on mõttekam oma hambahari pesemise järel kraanikausile topsi seisma jätta. Küll aga paneb Penfold inimestele südamele, et need tualeti külastamise järel vett lastes wc-poti kaane kindlasti all hoiaksid.