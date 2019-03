Vaata ehitisregister üle: registreerimata ümberehitustööd raskendavad tulevikus müüki

«Enamus juhtudest ei ühti ehitisregistris ja kinnistusregistris olevad pinnaandmed, olgu see siis suletud netopind või eluruumipindala. Korterite puhul võib pindalade erinevus tuleneda sellest, et pindala hulka on arvestatud panipaik või rõdu. Elamute puhul võib aga erinevus tulla nii plaanimaterjali, ehitisregistri kui ka tegelikkuse vahel,» seletas Pant.