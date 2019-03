Fotod: Tallinnas on müüa väga võimalusterohke ja põnev kodu

Tallinnas Pirital müüdav maja on väga osavalt sisustatud ja selle aed on esmaklassiliselt hästi kujundatud.

Majas on kokku viis magamistuba, neli pesuruumi, kaks elutuba, kaks kööki, suur garaaž. Lisaks hoovis kaks parkimiskohta. Maja koosneb mitmest osast, sisuliselt on tegu paarismajaga.

Maja esimese korruse esikust läheb täisbetoonist trepp teisele korrusele ja köök-söögituppa ning kaarja vormiga elutuppa. Esikus on ülisuur garderoob. Köögimööblisse on integreeritud kvaliteetne tehnika, sealhulgas Miele kohviaparaat, mikrolaineahi, suur külmkapp, ahi ja pliit.

FOTO: KV.EE

Avaras söögitoas on suured aknad, sealt on vaade privaatsele tagaaiale. Söögituba on ka vahelüliks kahe maja vahel. Elutuba toas on laudispõrand ja marmorkivist kamin. Elutoa kaare osa moodustavad maast laeni aknad.

Teisel korrusel on kaks magamistuba ja vannituba. Vannitoas on tilgakujuline vann ning kosedušš ja WC. Väiksemast magamistoast pääseb rõdule ning isiklikult kasutatavasse vannituppa, kus on WC ja dušš. Suures magamistoas on suured aknad lõuna suunas ja eraldi pääs suurde garderoobi.

FOTO: KV.EE

Kolmandal korrusel on üks magamistuba ja kodune mosaiikplaatidest spa nurk, kus on aurusaun, kaks dušši ja pääs rõdule. Kolmandal korrusel on ka WC.

Paarismajal on eraldi sissepääs, aga samas saab vajadusel sinna siseneda ja maja juurdeehituse vaheosast. Eraldi pääs on ka tagaaeda. Esimesel korrusel on köök, WC ja elutuba. Esikust läheb trepp teisele korrusele. Köögis on kaasaegne tehnika ja mööbel. Köögi kahelt küljelt on pääs elutuppa.

FOTO: KV.EE

Teisel korrusel on kaks magamistuba. Koridoris on kraanikausinurk ja pääs duširuumi.

FOTO: KV.EE