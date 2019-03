Kuus asja, millele kindlasti tuleb mõelda, kui sisustad magamistuba

Enne kui aga mööblit magamistuppa ostma hakata, tuleks kindlasti eeltööd teha. Kaup24 turundusjuht Giedrė Vilkė toob välja kuus head soovitust, millega magamistoa sisustamisel arvestada

1. Mõõda üle oma tuba

Kõige esimese asjana peaks magamistoa korralikult üle mõõtma ja ruumi paigutuse läbi mõtlema. Muidu võid leida end olukorrast, kus oled ostnud uue mööbli, millele tegelikult ruum kitsaks jääb. Näiteks võib esmapilgul aknalaua kõrgus tühisena tunduda, kuid võib mõjutada väljavalitud mööblieseme ruumi sobitumist. Kindlasti tasub üle vaadata ka lülitite ja pistikupesade asukohad ja arvestada, et need hiljem voodi või kapi taha ei jääks. Igal juhul vali mööbel välja enne, kui hakkad muudele detailidele mõtlema, et ruum liialt asju pungil täis ei saaks.

2. Vali sobiv stiil

Mõtle läbi, mis stiilis magamistoa mööblit soovid. Kas soovid, et mööbel oleks suursugune või peegeldaks lihtsust ja trenditeadlikkust? Tee enda soovid selgeks ja mõtle läbi, kuidas suhestub uus mööbel ülejäänud magamistoa ning asjadega, mis juba olemas.

Kui plaanid oma magamistoas aga täielikku stiilimuutust, siis tänavu domineerivad rikkalikud värvid ja ebakonventsionaalsed kujundid. Selle aasta värvitrendideks on must, korallsinine ja metsaroheline ning seinadele sobituvad heledad kaunistused ja lillemotiividega pildid.

3. Mõtle voodile ja madratsile

Olulisim - mõtle läbi, millist voodit ja madratsit tahad ja kes seda kasutavad. Näiteks, kas tahad, et voodipeats oleks kõrge ning -jaluts madal? Kui voodi on mõeldud akna alla, ei pruugi kõrge voodipeats parim mõte olla. Madal voodijaluts on aga mõnus, kui soovid jalgadele rohkem ruumi, ent ei ole just kõige parem mõte juhul, kui ei taha igal hommikul oma tekki korralikult ääre alla peita. Osade voodite all on ka hoiukastid, mis sobivad neile, kelle magamistuba ei ole ülemäära ruumikas. Hoiukastid või -sahtlid on hea panipaik voodipesu või hooajatarvete hoiustamiseks.

Hea madrats on pikaajaline investeering oma tervisesse ja heaollu. Madratsi peamine eesmärk on toetada sinu keha õigesti, seega tuleks alati valida mugav ja keha järgiv voodimadrats, mis ei tundu liiga pehme ega liiga kõva.

4. Öökapp olgu praktiline

Ka öökapp on magamistoas asendamatu - sellel hoiame tavaliselt lampi, raamatuid, telefoni ja muid aksessuaare. Öökappi valides mõtle oma harjumustele. Kas soovid, et sel oleksid riiulid või sahtlid või pole neid vajagi? Kui soovid aga näiteks kahte öökappi kummalegi poole voodit, tasub olla kindel, et need mõlemad ka ära mahuksid.

5. Riidekapp või kummut vali nutikalt

Riidekapi valik algab sellest, kui suur on magamistuba ja kui palju asju on vaja ära mahutada.

Ehk hoiad üleriideid ja sinna juurde kuuluvat hoopis koridori- või esikukapis. Sellisel juhul võib magamistoa kapp olla ka väiksemate mõõtudega. Pesu, sokke ja teisi väiksemaid esemeid on väga mugav hoida hoopis sahtlitega kummutis. Hea nipp on näiteks jätta hoopis voodipeatsi taha piisavalt ruumi, et sinna riputatavate riiete jaoks väike garderoob tekitada ja nii pole kapile üldse vaja mõeldagi.

6. Kuhu paigutada televiisor