Analüütik: kinnisvaraturu väga headest aegadest on saamas lihtsalt head ajad

Mitmed erinevad indikaatorid nagu tarbijate kindlustunde ja uute eluasemelaenude mahu vähenemine ning aeglasema majanduskasvu prognoos viitavad sellele, et kinnisvaraturul on väga headest aegadest saamas head ajad, ütleb Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal.

Veebruar jätkas jaanuariga sarnases rütmis, mis tähendab taaskord seda, et võrreldes eelmise aasta sama ajaga tehingute arv vähenes, mediaanhinna tõus oli aga väikeses kasvus. Üle kogu Eesti sõlmiti 1563 korteriomandi ostu-müügitehingut, mida oli 144 võrra vähem kui eelmise aasta veebruaris. Aasta esimese kahe kuuga on 2019. aasta juba 237 korteritehinguga miinuses. Tehingute mediaanhind oli 1355 eurot ruutmeetri kohta, mida oli 1,7 protsenti enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Kõige enam on tehingute langus mõjutanud neid piirkondi, kus uusarendusturg on aktiivsem olnud – näiteks Tallinna linnas on Habali sõnul aasta esimese kahe kuuga vähenenud tehingute arv enam kui 150 võrra. 2019. aasta veebruaris sõlmiti Tallinnas 674 korteri ostu-müügitehingut, mullu aga 771 tehingut. Suur tehingute arvu langus on Habali sõnul tulnud ka kõrge võrdlusbaasi tõttu. «Teatavasti saabus suurem tehingute langus eelmise aasta kolmandas ja neljandas kvartalis, mistõttu on tänavuse aasta teine pool tõenäoliselt mullusest tugevam,» täpsustab ta.

Narva korteritehingute arv oli möödunud kuul sarnane eelmise aasta sama ajaga. «Kui jaanuaris sõlmiti 13 tehingut rohkem, siis veebruaris jäi turg 15 tehinguga miinusesse. Ehkki korterite pakkumishind on enam kui aasta püsinud väga sarnasel tasemel, on pakkumiste arv langenud, mis viitab sellele, et vähem on neid, kes loodavad, et nad müüvad oma kinnisvara soovitud hinnaga maha,» märgib Habal. Veebruaris oli korteritehingute mediaanhind Narvas 344 eurot ruutmeetri kohta, mullu samal ajal oli see summa keskmiselt 414 eurot.