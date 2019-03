Ekspert: ärge kulutage raha udupeenele voodipesule

Voodipesu vamistamisel kasutatakse erineva koostise ja omadustega kangaid. Kangad jagunevad reeglina kahte - on sünteetilised ja on looduslikust materjalist kangad. Selle kvaliteeti on üldjuhul hinnatud kanga kiuloendi järgi - mida rohkem on kiude, seda paksem ja kvaliteetsem on kangas ning seda kõrgem ka selle hinnaklass.