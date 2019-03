Uute korterite hinnale lisandub ootamatult suur lisakulu

«Iga korteri juures ei pea parkimiskohta olema, juhul kui kõrvalkorterile on arvestatud näiteks kaks kohta, aga suures plaanis peaksid inimesed selle lisakuluga arvestama,» ütles Vahter ja lisas, et sisuliselt on regulatsioon loogiline ja linn üritab sellega lahendada linna parkimiskohtade probleemi.