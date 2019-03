«Meie kaunid kodud»: hämmastav korter Tallinna südames

Korter paikneb esimest korda 1407. aastal ürikutes kirjeldatud majas, kuid on vaatamata oma vanusele väga heas korras ja eksklusiivse ning kaasaegse sisekujundusega, mille on teostatud tunnustatud sisedisainer.

Korter asub majas, mis Olde Hansa vahetus lähedus, nii et asukoht on suurepärane. Korter asub vaikses ja rahulikus hoovimajas, kuid väravast välja astudes oled silmapilkselt keset vanalinnas kihavat elu. Korteril on pikk ajalugu: maja, milles see asub, ehitati 15. sajandi esimestel aastatel.