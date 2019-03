Fotod: suurepärane toataim, mille magamistoas hoidmine tagab hea ööune

Havisaba on toataim, mis ehk pisut kehva kuulsusega, sest selle mahl on mürgine: nahaga kokkupuutumise võib tekitada kerge lööbe, sissesöömisel seedehäireid. Kuid kui see fakt kõrvale jätta, on tegemist väga tänuväärse taimega, vahendab House Beautiful.

FOTO: Shutterstock

Havisaba puhastab õhku erinevatest kahjulikest ainetest, neist tuntumad on ehk benseen ja formadelhüüd. Samuti on see üks väheseid taimi, mis suudab karboondioksiidi öösel hapnikuks teha. Enamik taimi tulevad sellega toime vaid päeval.

Selles seisnebki tema võime ööund parandada: kui toaõhk on öösel parem, tuleb ka parem uni.

FOTO: Shutterstock