Fotod: Tallinna kõige kallim ja kõige odavam korter pakuvad üllatuse

Lõime tänavas kortermaja keldrikorrusel asuvad ruumid on arvel korteripinnana, aga neid võib kasutada ka äritegevuseks. Eraldi sissepääsuga pinnal on vaja teha remont. Ruumi on napilt, kõigest 24 ruutmeetrit, aga tegemist on üsna hea variandiga üüriäriks - tudengikorteriks sobib see suurepäraselt.