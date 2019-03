Fotod: Soome mees tegi oma vannitoas väga omapärase remondi

Soome mees Sauli otsustas, et tema metrooplaatide ja kalasoomusemustrite trendiga kaasa ei lähe, vaid teeb oma vannitoas remondi stiilis, mis meenutab tema lemmikajastut: möödunud sajandi 20ndaid, vahendab Ilta Sanomat.

Mees tundis, et kaasaegsed trendid teda ei köida ja nii langes tema valik vannitoaremondiks inspiratsiooni otsidest art deco stiili kasuks, mis iseloomustab eelmise sajandi alguse teist kümnendit.

See stiil sobib suurepäraselt ka majaga, kus Sauli elab, sest just samast ajajärgust on ka hoone pärit. Vannitoas, nagu kogu ülejäänud kodus, oli säilinud üsna palju algupäraseid detaile, mis lihtsustasid olulisel määral valiku tegemist.