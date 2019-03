Maaklerteenuse vajadus sõltub turul toimuvast

Pigem tasub üürileandjal esmalt ise katsetada, kas portaali pandud ja lisaks sotsiaalmeediasse jagatud kuulutus üürniku kätte aitab tuua. Seejuures peab üürileandja olema kindel, et tal on piisavalt tugev üürileping, mis teda tulevikus võimalike probleemide tekkel kaitseb.

Iseseisvalt üürniku leidmise eelis on üürniku jaoks madalam kulu. See võimaldab üürnikult tavapärase ühe kuu üürisumma ulatuses oleva tagatisraha asemel lihtsamalt nõuda tagatisraha kahe kuu üürisumma ulatuses. Suurem tagatisraha on võimalike riskide maandamiseks sageli isegi heast lepingust parem tagatis.

Üürileandjal iseseisvalt üürniku otsimise juures on omaette küsimus, kas üürileandjal on korralik üürilepingu põhi. Internetist leitavad üürilepingud on enamasti üsna kehva kvaliteediga. Nii võiks maakleriteenuse kasutamise üks eelis olla korraliku üürilepingu sõlmimine. Üürilepingu sõlmivad siiski üürnik ja üürileandja omavahel. Maakler, isegi kui tema on üürniku leidnud ja üürilepingu vormi välja pakkunud, ei vastuta üürilepingu hilisema täitmise eest.