Veebis ringleb puhastusnipp, mida kindlasti proovida ei tohi

Sageli kipub praeahju ukseklaaside vahele kogunema tohutul hulgal rasva ja mustust. Nüüd on Pinterestist läinud ringlema nipp, mis soovitab selle puhastamiseks ukse lahti kruvida, et kõik ikka tõsiselt puhtaks saada, kirjutab Good Housekeeping.

Nipi lasi ringlema Jessica blogist Mom4Realdecided, kes kirjutab ise ka, et nipp ei pruugi kõigi jaoks toimida ega ohutu olla ja Good Housekeepingu koristusspetsialistid nõustuvad täielikult: kuigi blogija pingutus on kiiduväärt, ei ole see nipp, mida tasuks kodus järele teha.