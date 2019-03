Fotod: Eesti kõige kallim ja kõige odavam maja paistavad seekord väga silma

Tegemist on 18 toaga majaga Toila vallas Kohtlas. See on 1958. aastal ehitatud korterelamu, mis on mõnda aega tühjalt seisnud. Maja kahel korrusel on kokku kaheksa korterit. Juurdepääs majale on hea, maja ees on jalgtee, kinnistul mitmed põlispuud. Pinda on majas 463 ruutmeetrit, kinnistul kokku 3509 ruutmeetrit. Kahtlemata huvitav pakkumine inimesele, kes otsib põnevaid väljakutseid.