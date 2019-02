Fotod: auhinnatud maja ehitanud mees võitleb kohtus selle lammutamise vastu

Hakkaja mees, kes taaskasutusmaterjalidest maja ehitas ja selle eest ka auhinnatud sai, peab praegu tulist kohtulahingut, et teda ehitist maha lammutama ei sunnitaks, vahendab Daily Mail.

Taaskasutusmaterjalidest ehitatud peamaja. FOTO: Mellowcroft / SWNS / Scanpix

52aastane Eddie McIntosh ehitas oma talu maadele taaskasutusmaterjalist mitmeid hooneid ja sai nende eest ka saates «Grand Design» pärjatud. Nüüd on ta sunnitud tehtud töö lammutama, sest need on püstitatud ehitusloata.

McIntoshil on aastaid olnud plaan kujundada oma talust holistiline puhkekeskus, kus saab viljeleda jätkusuutlikku elustiili. Tema oma kätega ehitatud majad on saanud kiita paljudelt. Lisaks hoonetele on mees taasukasutusmaterjalidest rajanud ka välispaa.

Vaade peamaja elutuppa. FOTO: Mellowcroft / SWNS / Scanpix

Praegu on mehele aga süüdistus ehitatud tervelt 18 punktis ja nüüd tuleb tal tõestada, et ta pole süüdi. Asi on üsna hapu, sest enne kohtulahingut tegi kohalik omavalitsus mehele mitu hoiatust, mida too lihtsalt eiras. Olukorda ei lihtsusta sugugi seegi, et maad oli lubatud kasutada põllumajanduslikel eesmärkidel ja mitte elukondlike hoonete ehitamiseks.

McIntosh omakorda väidab, et esialgu öeldi talle suusõnaliselt, et pole mingit probleemi, kui ta maale mõned hooned püsti paneb. «Ma olen alati asju läbipaistvalt ajanud ja lubanud kõigil, kes soovi avaldanud, oma tegemisi üle vaatama tulla,» sõnas ta kohtus.

Kasutatud materjalidest välispaa. FOTO: Mellowcroft / SWNS / Scanpix

Tema ja ta kaitsja üritavad nüüd rõhuda sellele, et hooneid on võimalik kasutada ka põllumajanduslikel eesmärkidel ja et selleks on tal ka luba olemas. Süüdistaja aga väidab, et mingit sellist luba pole mehele antud.

Kui McIntosh oleks oma hämmastavate hoonete ehitamiseks paberid algusest peale korda ajanud, ei seisaks ta praegu selliste probleemidega silmitsi. Kas ja mis määral mees oma ehitatud hooned alles võib jätta ja kas ta tohib neid endiselt eluhoonetena kasutada, selgub kohtuprotsessi käigus.