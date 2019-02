Suurepärane lihtne nipp aitab külmkapi mahutavust kahekordistada

Nüüd ei tule teha muud kui panna üks pealt lahtine anum kappi, panna risti üle selle kaks söömispulka ja paigutada teine anum selle peale. Nii saad anumaid üksteise otsa laduda nii palju kui pulki on või kui riiulivahe kõrgus võimaldab.

Esmalt portaalis Reddit ilmunud nipp on tänaseks väga laialt levinud ja inimesed on üldjoontes vaimustuses. Eriti kiidetakse seda kui suurepärast lahendust olukorraks, kus süüa on tulnud teha korraga rohkem ja kaanetatavaid säilitusnõusid kõige jaoks lihtsalt ei jätku.