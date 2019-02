Koduomanike kehvad fotod tõmbavad kinnisvaramüügile kriipsu peale

AVAFOTO

1. Korteri puhul siseruumid, maja puhul välisilme

On ammutuntud tõde, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Kui soovid, et Sinu kodu köidaks portaali külastajas tähelepanu, mõtle hoolikalt, millise foto valid pildigaleriis esimeseks. Kas see võiks olla vaade elutoast, suurepärasest köögimööblist või tualetipotist? Või maja välisilme, emotsioonipilt?

City24.ee kliendiküsitlusest selgus, et korteri puhul on eelistatud siseruumid ja emotsioonipildid, seevastu maja puhul toimib ka kaunis vaade majale ja aiale. See ei ole aga rusikareegel – tähtis on, et valitud foto oleks ilus, kvaliteetne ja puhas ilma segava infota.

Kõige vähem meeldivad kasutajale fotod, mis on moonutatud kujul, näiteks kumerad „kalasilma“ efektiga fotod või kui kodu esitlemise asemel keskendutakse hoopis müüja brändi kuvamisele. Keset fotot ilutsevad suured logod ja erinevas stiilis müügitekstid teevad väiksel pinnal kuvatud foto häguseks ja müügiobjekt/Sinu kodu saab võrreldes teiste kuulutustega vähem tähelepanu.

Soovitus: Eelista laiformaadis fotosid ning väldi fotol suuri värvilisi logosid ja müügitekste!

2. Esitle kodu kõige kaunimast osast

Fotod müüvad unistusi, kuid peavad edasi andma selge ülevaate ostetavast. Seetõttu vali avafotoks see, mis on Sinu kodu juures kõige erilisem – too välja oma kodu süda!

Vaated vannituppa või tualetile soovitame avafotoks valida juhul, kui see on tõesti Sinu kodu kõige suurem väärtus ja Sa soovid just seda esile tõsta. Kvaliteetne köögi- ja vannitoaremont on tugev müügiargument kodu ostmisel. Püüa seda siis ilusa nurga alt näidata.

Soovitus: Kui müüdav kodu vajab kapitaalset remonti ja midagi kaunist poelgi näidata, aga maja välisilme on korras ja kena, võib valida avafotoks pildi majast.

3. Kuidas saada ruumist hea foto?

Kui Sul fotograafi abiks pole, ei tasu liialt muretseda. Pisut eeltööd tehes ja läbi mõeldes, mida pildil jäädvustada soovid, saad Sa need oma mobiiltelefonis suurema vaevata tehtud.

Ükskõik, millise ruumi kasuks Sa otsustad, pea silmas järgmist:

✔ Pildista päevavalges või päikselise ilmaga. Helged toonid haaravad paremini pilku.

✔ Korista ruumid ja pane asjad silma alt ära. See on eriti oluline väikeste ruumide puhul ja jätab Sinu kodust avarama mulje.

✔ Tee fotod erineva nurga alt, püüa vältida lõigatud ja poolikuid pindu. Kui endas kindel ei ole, leiad City24.ee portaali kuulutustes häid näiteid, mida eeskujuks võtta ja millest inspiratsiooni ammutada. Proovi teha nii, et oled ise tulemusega rahul.

✔ Kui pildistatav ruum on ühtlastes toonides, anna fotole aktsenti mõne erksat tooni elemendiga – värviline diivanipadi, apelsine täis puuviljakorv või kaunid lilled vaasis köidavad alati tähelepanu!

PILDIGALERII

Kui avafoto on valitud, saab asuda soovituste juurde, mida City24.eeportaali külastajad pildigaleriis hindavad ja näha soovivad.

Pildimaterjali olgu pigem rohkem, kuid ühest ruumist seitset sarnast fotot kõrvuti panna ei tasu. Mõtle läbi, kuidas Sa ise ruumis ringi liiguksid ja kuhu esmalt vaatad – elutuba ja köök, magamistoad, lastetoad. Seejärel vannituba, tualettruumid ja muud.

Kui Sinu kodul on rõdu, säti ka see korda ja loo meeleolu rõdult avaneva suurepärase vaatega või õdusa istumisnurgaga lilleklumpide keskel.

Ära unusta ka tutvustamast lisaruume ega andmast ülevaadet ümbritsevast!

✔ Selged, puhtad, kenad fotod siseruumidest

✔ Virtuaaltuur

✔ Emotsioonipildid (lisa mõni juba kolmandana galeriisse)

✔ Garderoob – hea nipp on olemasolevast garderoobist lisada joonis.

✔ Rõdu puhul foto rõdule ja sellelt avanev vaade

✔ Korteriplaan

✔ Maja välisilme ja ümbrus

✔ Trepikoda (küsitlusest selgus, et ka maja muu olukord on oluline ja informatiivne)

✔ Panipaik

✔ Parkimiskoht

✔ Viimase talve ja suve kommunaalide väljavõte

Soovitus: Arvesta, et ostja teeb esmase valiku visuaalse materjali taustal. Hea, kui saad talle pakkuda lahendusi, mis annavad talle Sinu kodust parima ülevaate juba ilma tugitoolist tõusmata. Virtuaaltuurid on selleks hea võimalus.