Uuenduslik müüginipp: osta kodu ning saad aastase kohvivaru pealekauba

Austraalia maakler Tracey Steuart tahtis oma portfellis olevad müügiobjektid veidi ahvatlevamaks muuta. Meeleheitel maakler päris isegi kohalikelt elanikelt aru, et saada parem ülevaade nende eluviisist, soovidest ning eelistustest.

Ettevõttega ühendust võtnud Steuart sai suurema vaevata kohviku nõusse räägitud. Maakleri kinnisvarakuulutust saadab nüüd aastase kohvivaru pakkumine. Asjatundliku naise algatus on inspireerinud ka hulga teisi inimesi, kes samuti suurest meeleheitest proovivad huvilistele mingitki lisaväärtust pakkuda.

Maaklerid teiselpool ookeani leiavad, et kui see aitab turgutada sealset ülekuumenenud kinnisvaraturgu, on Steuart ilmselt õigel teel.