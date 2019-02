Ekspert: linade pesemissagedus sõltub suuresti hooajast

Asjatundja soovitab oma voodipesukomplekti, ühes padjapüüride, lina ja tekikotiga, iga nädala tagant pessu visata. «Kord nädalas on minu jaoks standard,» ütles ta, lisades, et pesemissagedus sõltub loomulikult suurel määral ka isiklikest eelistustest. Värskuse kaotanud voodipesu on tema sõnul parim indikaator sellest, et on aeg oma voodipesu puhastada.