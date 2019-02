Fotod: haruldasest materjalist ehitatud elumajad koguvad veebis tähelepanu

Portugalis Platfrugellis Kataloonias asuvad majad on ehitatud korgist - tegemist on materjaliga, millel küll teatakse olevat arvukalt häid omadusi, aga mida majaehituses siiski küllalt harva kasutatakse, vahendab Inhabitat.

Korgist saab ehitada energiatõhusaid maju, mis on väga vastupidavad ja mida on odav üleval pidada. Mõlemal püstitatud majal on fassaadiks kaks kihti korkplaate.