Kodulaenude keskmine intressimäär on Eestis väga kõrge: miks nii?

«Nagu kinnitab Eesti Panga ökonomist Timo Kosenko, tuleneb siinne kõrgem intressimarginaal eelkõige vähenenud konkurentsist panganduses - paraku tuleb mul temaga kahel käel nõus olla. Vaid mõned Rootsi pangad on saavutanud Eesti turul väga suure turuosa ja valitseva seisundi, mis mõjub halvasti laenude hinnale ja seeläbi ka meie ettevõtete konkurentsivõimele,» ütles Pechter pressiteate vahendusel.

Pechteri sõnul ei ole õiglane, et Eesti korralike reitingute juures peavad eraisikud võtma laene märgatavalt kõrgema intressiga kui näiteks Soome või Rootsi elanikud.

«Paraku ei soosi ka Eesti seadusandlus konkurentsi laenuturul, sest avalikku reklaami laenutoodetele teha ei tohi, mis tähendab, et tarbija näeb vaid kodupanga pakkumisi panga omakanalis. Niimoodi ei tekigi inimestel teadmist võimalikest alternatiividest ja refinantseerimise võimalustest. Bigbanki uuring kinnitab, et ka meie tarbijad ise pole kuigi altid erinevaid laenutoodete pakkumisi otsima ja võrdlema ning mugavusel on paraku oma hind,» lisas ta.

«Skandinaavia pangad kasutavad kahjuks konkurentsi vähenemist Eesti turul ära, mida kinnitab ka see, et nende laenuintressid on koduturgudel oluliselt madalamad,» märkis Pechter.

Eelmise aasta lõpus oli Eestis keskmine eluaselemelaenu intressimäär 2,3 protsenti, samas kui euroalal keskmiselt umbes 1,6 protsenti.

Bigbank AS on Eesti kapitalil põhinev tarbimislaenudele ja tähtajalistele hoiustele keskendunud spetsiaalpank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Hispaanias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis.