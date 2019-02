Fotod: Meremõisa külas on müüa Eesti mõistes üsna harukordse sisuga häärber

2018. aastal kerkinud häärberis seguneb koloniaalstiil põhjamaisega, vahendab kinnisvaraportaal City24.ee . Eksklusiivse projekti järgi valminud elamukompleksis on järgitud kõige viimaseid ehitusstandardeid ja kvaliteedinõudeid.

Pilkupüüdva kinnistu sisekujunduse eest on hoolitsenud oma ala spetsialist, kes on oma töös vaid naturaalseid, kauakestvaid materjale kasutanud.

Ka kogu aiakujundus on maastikuarhitekti kuldsete käte all valminud. Kinnistule on lisaks rajatud ka viljakandev viljapuuaed, koos klaasist kasvuhoones kasvavate erinevat sorti viinamarjadega.