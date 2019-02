Koduotsijad sõlmivad tihtipeale õigustühiseid broneerimislepinguid

Kinnisvara ostes võib ostjatel tulla ette olukordi, kus vana kodu pole veel maha müüdud, ent uus on juba välja valitud. Hirm oma unistuste kodust ilma jääda, võib viia läbimõtlematute otsusteni. «Paljudel juhtudel sõlmitakse ekslikult ka nii öelda «broneerimisleping», kus tasutakse kokkulepitud summa ja see summa arvatakse ostuhinna hulka,» märkis Domus Kinnisvara maakler Sandra Metsa. Juriidiliselt on aga tegemist õigustühise lepinguga, kuna broneerimislepingu sisu on Metsa sõnul sootuks midagi muud.