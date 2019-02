Fotod: müüki on pandud üks Eesti võimsamaid maakodusid

Pärnumaal Häädemeeste vallas Laadi külas on müüa Susimetsa talu: pisut üle kümne aasta tagasi ehitatud korralik maja keset metsa, mis on tõeline paradiis linnainimesele, kes soovib maal puhkamas käia, või inimesele, kes tahab alaliselt keset rahu ja vaikust elada.

Kompleks koosneb kahest katastriüksusest ja kokku on talu juures seitse hektarit maad. Elektrienergiat toodavad majale päikesepaneelid, niisiis on majaomanikul ses osas täielik sõltumatus. Küttekulusid pole, lisaks saab veel energiat maha müüa.

Maa on hästi hooldatud ja hoitud, kustväetisi pole kunagi kasutatud. Maja ümber on looduspark oma männimetsaga, mis on kuusehekkidega ümbritsetud. Aias on kalatiik, puuvilja- ja marjaaed.