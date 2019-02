Fotod: seitsmeaastase poisi tekitatud põleng jättis pere kodust ilma

Kui noorimat last, vaid neljakuust tütart vannitanud ema Charlotte Hawksworth põlengu avastas, oli asi juba nii tõsine, et kolme lapse emal ei jäänud üle muud kui lapsed kokku pakkida ja elu eest korterist põgeneda. «Ma sain juhtunust teada siis, kui Riley nuttes minu juurde tuli ja ütles, et ma saan väga kurjaks ja ta palub väga vabandust,» meenutab naine.