Elu säästud kaotanud vanapaar oli sunnitud kodu lammutada laskma

81-aastane Ken ja 77-aastane Barbara said omavalitsuselt 2012. aastal loa maatükile laohoone ehitamiseks ja seda paar tegigi plaaniga ladu välja üürida. Kuid nad ei leidnud üürnikku ja otsustasid mõni aeg hiljem ehitisest oma kodu kujundada. Koduküla kohalik omavalitsus leidis aga, et sellega läks paar seadusega vastuollu, sest elumaja ehitamiseks neil luba ei olnud.

Paar läks omavalitsuse vastu kohtusse ja müüs kohtukulude katmiseks kõik oma väärtesemed. «Viimased viis aastat on olnud täielik põrgu,» räägib Ken. Ta tõdeb, et nii tema kui ka ta naine on üsna kehva tervisega ja läbielatu tõttu on ta ise ühe korra ka haiglaravil viibinud.