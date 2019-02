Tallinna Botaanikaaed kutsub eksootilisi orhideesid imetlema

«Eksootilised orhideed pole siiski vaid kättesaamatud imetlusobjektid. Vaatamata nende eksootilisusele on troopilistest orhideedest saanud tänapäeval ühed armastatumad toalilled, tuleb vaid teada, kuidas nendega käituda,» rääkis näituse kuraator Eevi Siibak. Selleks, et kooselu orhideedega kujuneks meeldivaks ja valmistaks rõõmu mõlemale poolele, tuleb tema sõnul leida paljude poodides pakutavate taimede seast just see õige ja tema eest hästi hoolitseda.