Fotod: tuntud ja igavavõitu IKEA mööblitükist saab teha midagi väga lahedat

Tegemist on IKEA KALLAX-sarja riiuliga, aga õigupoolest saab samasugust projekti teha ka paljude teiste tootjate sarnaste riiulitega.

Oma algupärasel kujul on seda tüüpi riiul küll väga praktiline, aga ka väga, kohati isegi liiga minimalistlik. Paljudesse interjööridesse sobitumiseks vajab see pisut kohandamist ja just üks selline projekt siinkohal ettevõetud ongi.