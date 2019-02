Fotod: pikalt naeruvääristatud mööbel on ühtäkki jälle trendikas

Aga nüüd on 90ndad jälle moes, paljud upuvad selle kümnendiga seotud nostalgialainetesse ja koos nabapluuside ning platvormjalatsitega on oma südametesse tagasi lubatud ka rotangmööbel.

Moes on absoluutselt kõik: rotangist toolid, lauad, diivanid, isegi voodid. Sellisel määral ei ole meie kodud seda tüüpi mööblit ilmselt kunagi näinud nagu seda nüüd näha saab. Ka lambivarjud on rotangist.

Tegemist on tänuväärse lahendusega, mis sobib peaaegu igasse interjööri ja mida on väga lihtne kombineerida erinevate stiilide ja materjalidega. Nii et kui kodu sisustamine lähiajal käsil on, tasub sedasorti mööblit kindlasti kaaluda.