Üüriäri telgitagused: kas anda korter üürile eraisikuna või ettevõtte kaudu?

Kui väljaüüritava korteri omanik on ettevõte, on ainus mõistlik võimalus korterit välja üürida sama ettevõtte alt. Kui aga korteri omanikuks juhtub olema eraisik, on valikuvõimalus.

Ettevõttes oleva vara puhul tuleb tulumaks tasuda ettevõttest raha palga või dividendidena väljavõtmise järel. Kui investoril on plaan soetada vara, mida kavatsetakase välja üürima hakata, on mõistlik vara soetada ettevõtte nimele. Maksueelis, mis tuleneb maksustamise edasilükkamisest on väga oluline, see paneb kindlasti soovitama üüriäri ajada läbi ettevõtte.