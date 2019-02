Fotod: kõige odavamad majad Tallinnas, Tartus ja Pärnus

Pakutavad majad ei ole muidugi mingid villad, kuid ka väikesel kodul on korteriga võrreldes mõned vaieldamatud eelised.

FOTO: KV.EE

Uus-Tatari tänavas asuva maja pindala on kõigest 19 ruutmeetrit, aga ehitusalust pinda on võimalik suurendada. Ka katuseharja on lubatud tõsta.

FOTO: KV.EE

Väikeses majas on pinda 21 ruutmeetrit. Naabermaja keldris on notariaalse kasutuskorra alusel olemas keldriboks. Parkimine on maja sisehoovis.

FOTO: KV.EE