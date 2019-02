Fotod: enda meelest ilusa köögi loonud naine saab veebis hukkamõistu osaliseks

Stephie Stalkeri uue kodu vana köök oli tume ja naisele ei meeldinud see sugugi. Seda, mis värvi ta kapid värvida tahaks, ei suutnud naine tükk aega otsustada, kuni talle lõpuks turgatas pähe, et miks mitte teha need üldse värviliseks?

Nii ongi naisel nüüd sisuliselt vikerkaarevärviline köök: midagi, mille tegemine nõuab ikka parajat julgust ja eeldab, et inimene tunneb ja teab end väga hästi. Selline lahendus ei sobi praktikas ju sugugi mitte kõigile.

Tulemus on väga lõbus ja rõõmsameelne, kuid mitte kõik ei leia, et nad sellise köögiga elada suudaksid. Apartment Therapy portaalis jagatud köögi kohta arvavad peaaegu kõik kommenteerijad üksmeelselt, et lahendus on jube.

«See on tõenäoliselt kõige koledam asi, mida siin lehel näinud olen,» kirjutab Leaann.

«Miks ta nii tegi?! Ma oleksin vahetanud kappide käepidemed, tagaseina katte, võib-olla ka tööpinnad ning värvinud seinad sügavroheliseks. Oleks saanud väga kena industriaaliseguse köögi... Olemasolevad kapid olid ju suurepärased!» on Ayse nõutu.

Teised lisavad, et see köök tekitaks neile migreeni ja näeb välja nagu lasteaed. Mõni piirdub sellega, et kirjutab lihtsalt «Ei!».