Korrusmajast koduni: eestlase suhtumine kodusse on muutunud

Mardi märgib, et valitsuse mullune lubadus eraldada neljal järgmisel aastal korterelamute rekonstrueerimiseks 100 miljonit pakub küll veidi leevendust, ent mitte täielikku kindlust. Korteriühistud oleksid tema sõnul valmis korterelamute renoveerimiseks kogusummas 124,7 miljonit eurot. See aga tähendab, et inimesed on nõus oma isiklikust taskust pangalaenu maksma. Inimesed soovivad järjest enam panustada oma kodumaja korrashoidu ning riigilt ei oodatagi rohkemat kui õla allapanekut.