Geniaalne: valmista soodsad pimendavad kardinad ise ühtegi õmblust tegemata

Juutuuber debtisdum jagab oma kanalil väga head ideed, kuidas äärmiselt soodsalt ja ühegi õmbluseta pimendavad kardinad valmistada. Selleks tuleb kõigest kangapoest pimendavat kangast osta ja see olemasoleva läbipaistva kardina taha kinnitada. Selle eelduseks on, et kardin on üles riputatud klõpsude abil.