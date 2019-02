Suvi tuleb: Eesti parimas suvituspiirkonnas tuli turule magus pakkumine

Maja on valminud 1928. aastal valminud ja omapärase arhitektuuriga kahekorruselise maja teist korrust, kus on elamispinda 97,1 ruutmeetri jagu. Sellele lisandub veel eraldi sissekäik ning trepihalli osa ja võimalik on juurde ehitada umbes 15 ruutmeetri suurune rõdu maja päikesepoolsele küljele.

Hetkel on ruumid ettevalmistatud renoveerimiseks: kõik seinad ja laed on puhastatud palkideni ning välja on lõhutud amortiseerunud küttekehad. Soovi korral on võimalik osta lisaks 78,4 ruutmeetri suurune korteromand maja esimesel korrusel ja nii välja ehitada omale kodu läbi kahe korruse suurusega umbes 181 ruutmeetrit (3/4 kogu majast).